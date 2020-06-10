陳錦煌醫師演講，台灣僅不到500人確診，背後意涵是絕大部分人沒有免疫力。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）致贈代表嘉義市社區特色的《檜木燒烙》感謝陳錦煌醫師。（廖素慧攝）

市府各單位及國中小校長、校護、里長、社區發展協會、醫療社團等代表聽講防疫。 （廖素慧攝）

防疫解封，大甲鎮瀾宮宣布大甲媽要遶境新港，新港文教基金會創會董事長陳錦煌醫師憂心忡忡，10日應邀到嘉義市政府演講時坦言，台灣2300萬人口，僅不到500人確診，背後意涵是絕大部分人沒有免疫力，疾呼防疫不要鬆懈。

陳錦煌說，大甲鎮瀾宮前天宣布大甲媽祖11日就要到新港來，對防疫是很大的考驗，台灣靠大家一起做好防疫才保有這塊淨土，得之不易，最近開始蠢蠢欲動，希望大家防疫鬆綁不要鬆懈，才能保持台灣成為全世界學習的典範。

陳錦煌說，從鑽石公主號大規模群聚感染，以及台灣、泰國及日本各有個案，是由計程車載客交互感染引起，來看近幾年到新港香客大約4、5成坐遊覽車來，來回平均2小時，車內50位乘客講話、唱歌，如何避免口沫傳染？新港入口設消毒站、廟口量體溫，能阻止病毒入侵嗎？

陳錦煌舉武漢為例，他說，武漢封城前百步亭社區舉辦萬家宴，上萬人在戶外聚餐聊天同樂，演變成武漢群聚感染嚴重，這樣的感染會不會發生在新港20多供餐處？

此外，進香沿途難以計算的供餐點及攤販，雖然供餐時戴口罩，但洗手不方便，眾多香客短時間內一起供餐買吃，口沫橫飛下，如何避免任何一位沒有症狀的新冠肺炎傳染者傳播？

長達1小時的祭典，人潮最擁擠時如何避開口沫傳染？若有沒症狀的新冠肺炎患者使用過的地方，如何澈底消毒？

嘉義市市長黃敏惠說，後疫情時代，經濟活動要重新活絡起來，但防疫絕對不能鬆懈，只有防疫工作做好，經濟活動及正常生活才能維持得好。

陳錦煌以「從風險角度看防疫新生活」為題演講，市府一級主管、國中小校長、校護、里長、社區發展協會、醫事公會及醫療機構、工會店家等近400人參加。

(中時 )