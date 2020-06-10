《不散（4K修復版）》與「電影記憶的即興創作」將於台北電影節首映。（台北電影節提供）

影癡必看的台北電影節「經典重現」單元，今年同樣網羅許多最新修復完成的影史名作，包括導演蔡明亮的《不散（4K修復版）》，苦情台語片經典《台北發的早車》和導演白景瑞《台北之晨（林強全新配樂版）》，加上庫柏力克、丹尼斯霍柏、匈牙利名導沙寶最新數位修復完成的作品，影迷屆時都可來到台北電影節一飽眼福！其中蔡明亮還將在《不散（4K修復版）》映後，將去年於威尼斯影展映後舉辦的「電影記憶的即興創作」搬進中山堂光復廳進行亞洲首演，敬請影迷朋友把握難得機會親炙大師之作！

蔡明亮第六部作品《不散》於2003年威尼斯影展首映後佳評如潮，不但獲得國際影評人費比西獎，更在當年國內外影展拿下多項大獎，曾與蔡明亮合作多部作品的李康生、陳湘琪、楊貴媚、陳昭榮，以及《龍門客棧》裡的演員石雋和苗天都出現在片中。4K修復版由比利時皇家電影資料館修復，近20年後重返威尼斯影展，並開創藝術展演形式，讓影迷沉浸在非一般的觀影經驗中。

《不散（4K修復版）》與「電影記憶的即興創作」將於台北電影節首映，並在電影放映後於中山堂二樓光復廳進行展演，重現去年在威尼斯影展首演的互動方式，蔡明亮將在現場以繪畫和音樂等形式和影迷互動。

蔡明亮談到《不散》的4K修復，「三年前，比利時的皇家電資館館長尼可拉向我提議，由他們來修復《不散》底片作為館藏，我接受了，而威尼斯電影節主席阿貝托得知《不散》將有一個4K的修復版，馬上提出《不散》重返水都的邀約，我當下給了意見，希望經過16年捲土重來的《不散》不單只是電影的放映，而是一埸別開生面的美術展式的藝術展演，阿貝托欣然同意了，結果《不散》4K修復版在威尼斯的放映有了全新的樣貌，場址被安排在威尼斯雙年展的主展埸之一的軍械庫，等於是電影節破天荒與雙年展攜手合作放映《不散》。」

蔡明亮說，這是一埸作者決定的觀影方式，在威尼斯軍械庫的藝術空間的兩埸四個鐘頭的展演，六百位觀眾經歷的已非一般的觀影經驗，如同一埸電影大秀，並埋下神祕伏筆「至於產生了什麽效果 或生出什麽火花與力量 還是得你親自來體驗吧」。前一百名購買「《不散（4K 修復版）》＋電影記憶的即興創作」票券者還可獲得蔡明亮導演繪製的《不散》電影海報。

而導演白景瑞56年前推出的無聲紀錄片《台北之晨》，帶領觀眾穿梭在1960年代的台北街頭，走過大街小巷，進入小家庭的早晨時光，本次台北電影節播放的版本，為國家電影及視聽文化中心(簡稱影視聽中心)邀請知名音樂人林強在2019年重新配樂的作品，林強以國樂器具、人聲吟唱、電子節拍營造聲響，透過跨越55年的媒介對話，為本片開發不同的可能性；同場加映影視聽中心修復的長片《台北發的早車》數位修復版，則呈現出台北的另一面貌，導演梁哲夫繼1963年的《高雄發的尾班車》後再度以火車為主要意象，刻劃採茶女秀蘭被迫成為舞女、因而感情變卦的悲慘愛情故事，透過主題曲〈意難忘〉的反覆、張力飽滿的法庭劇等新奇手法、灑狗血不償命的情節，展現極致通俗的敘事魅力，讓本片榮登苦情台語片的代表作。

除了三部國片外，以《2001太空漫遊》、《鬼店》和《發條橘子》等片廣為人知的史丹利庫柏力克，其最新修復完成的《光榮之路》（Paths of Glory）將在台北電影節放映，寇克．道格拉斯在片中飾演一戰期間為了保全同袍而挺身抗命、與不公不義的「國防布」對槓的上校，影片除了驚人場面調度帶來教科書級的視覺奇觀，更犀利點出早逝青春的悲鳴與慾望權謀的人性大哉問，為後世的戰爭電影寫下決定性的指標，該片更被獲選為美國國會圖書館指定館藏。

丹尼斯霍伯在首部作品《逍遙騎士》一舉成名後，第二部作品《突如其藍》（Out of the Blue）描述三名努力掙脫過往糾纏，想要融入社會的失落靈魂，卻仍抵擋不住現實，一步步走向崩解的過程，該片曾入選坎城影展，導演更說過「在很多方面來說，這是我最好的一部作品。」；除此之外，匈牙利名導伊斯特凡沙寶的《千面惡魔》（Mephisto）改編自德國作家克勞斯曼成名爭議之作《梅菲斯托》，以反諷手法形塑劇團演員為了獲得角色將靈魂出賣的人性黑暗，舞台上的他，以為自己演活了把靈魂賣給魔鬼的浮士德；然而現實生活中，他才是把靈魂賣給納粹軍官的浮士德。電影不光獲得當年坎城劇本肯定，也獲得奧斯卡最佳外語片殊榮。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦，選片指南將在6月13日於三創生活園區舉行，現場搶先販售「 為影痴狂套組」及VR全浸界《留給未來的殘影》2020台北電影節特別展演版票劵。單場早鳥票將於6月14日下午一點，VR早鳥票則將於6月15日下午一點起在全台ibon售票系統開賣，除了可於全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram及FACEBOOK粉絲專頁。

(中時 )