5G時代即將來臨，中華電(2412)今(10)日宣布，將5G創新應用體驗擴展至信義計畫區戶外實際場域，推出台灣首發的5G體驗公車，自明(10)日起進行為期三週的體驗試乘活動，至於遠傳(4904)，則是與台灣智慧駕駛(Turing Drive)等合作，最快9月可讓民眾試乘體驗。

中華電於5G競標取得最大頻寬，本次將以5G高速率傳輸特性，傳送高畫質8K/4K寬頻影視，收視者將感受到全台首次5G移動8K影視的新視覺體驗；公車上也特別使用三星Galaxy S20 5G旗艦手機進行Speed Test測速，滿足體驗乘客對5G高速的期待。

不僅如此，中華電並與艾斯移動合作，藉由艾斯移動開發之Mobii APP來進行公車體驗，民眾透過APP取得乘車碼上車後，即可享有各式合作店家的大禮包優惠，在車上還可以進行AR導覽服務，只要開啟Mobii APP右上方AR導覽服務，瞄準車上特定圖像，就會有超萌車掌小姐為乘客導覽，此外，5G體驗公車還與防疫結合，上車後使用行動POS機全自動量測額溫以及透過AI進行口罩辨識。

本次5G體驗公車，由中華電旗下專精於智能駕駛平台的勤崴國際，展示倍受期待與5G結合的新興應用車聯網，透過360度智慧監控車輛安全並連線遠端監控平台即時回報異狀，亦能監控駕駛人是否有進食、吸菸或是疲勞及注意力不集中等狀況，提供給乘客最安全的搭乘環境；5G體驗公車搭載完整的先進駕駛輔助系統(ADAS)，透過5G低延遲的特性，與路側設備互動，如遇行人未依號誌通行將主動告警減速，或於車輛轉彎時警示用路人，提升公車行車安全，完整實現「車、路、雲」協同應用服務。

至於另外一家電信公司遠傳，則是與台灣智慧駕駛(Turing Drive)等合作，雙方共同研發測試的5G自駕巴士已於5月底起在台北市信義路深夜時段運行，根據測試結果，最快9月可讓民眾試乘體驗。

(時報資訊)