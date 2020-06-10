數字(5287)5月合併營收1.29億元，月增率及年增率均增加4％，主要受惠於591房屋、8891汽車及8591寶物交易的成長；累計前5月合併營收6.1億元，年增1.73％。對於下半年看法，公司認為，隨著台灣疫情趨緩有條件解封，房市、車市逐漸回溫，加上暑假遊戲產業旺季即將來臨，正向看待全年營運表現。

數字指出，因疫情趨緩可控，房市信心回穩，591房屋交易、中古屋租售刊登成長，且隨著國內本土案例幾乎保持零確診，台灣車市也逐漸回溫，5月車市繳出3萬3,528輛掛牌數，月增率8.8％，加上防疫期間，多款遊戲暢銷，推升台灣591房屋交易、8891汽車交易及8591寶物交易，5月營收較去年同期分別成長9％、5％及8％。

展望下半年，隨著台灣疫情趨緩有條件解封，數字持續擴大與線下服務廠商的合作，展現站台「媒合」的影響力，增加仲介、業代及銀行等線下合作廠商的服務機會，將591房屋及8891加深服務強度，隨著房市、車市逐漸回溫，暑假遊戲產業旺季即將來臨，591、8891及8591營收可期。

(時報資訊)