在投資人等待聯儲會稍晚的記者會之際，韓股午後從下跌反彈回升，周三南韓KOSPI指數收漲6.8點或+0.31%，為2195.7點，但反彈的幅度有限，投資人維持審慎姿態，但也創下韓股連九個交易日上漲。

交易量為溫和的6.95億股，交易金額為12.6兆韓元(約合106億美元)，500個個股下跌，347個上漲。

外資淨賣484億韓元，機構投資人淨買入2180億韓元，為推升主力，散戶淨賣1680億韓元。培育證券(Kiwoum Securities)分析師指出，投資者開始出現獲利套現情形。

三星電子跌0.18%，收報55400韓元。

LG化學拋售LCD業務給中國企業的消息，下午持續發酵，上漲1.73%，收報44萬韓元。

下午美元指數下跌0.26%，亞洲主要貨幣上漲，韓元升至1192韓元兌一美元。

三年期國債收益率持平，十年期國債收益率增加2.2個基點，為1.397%。

(時報資訊)