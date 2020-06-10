遠傳(4904)今(10)日獲國家通訊委員會(NCC)核發全國第二張5G特許執照，是繼中華電(2412)之後，第二家取得特許執照的電信業者。

遠傳表示，目前已完成5G開台前最後一步行政程序，不久之後將以高頻寬、低延遲以及大規模物聯網的技術特性提供5G服務，帶領台灣進入5G時代。

遠傳自4月獲得系統架設許可後積極進行網路建設，目前已建設數百台5G基站，將如期在暑假開台。

(時報資訊)