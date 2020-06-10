網家(8044)公布5月營收為35.67億元，年成長17.23％，創歷年同期新高；累計前5月營收為173.87億元，年成長15.45％。5月營收增加主要旗下PChome 24h購物夏季家電銷售激增和母親節禮品買氣推升，而B2C網購長期佈局女性經濟顯見成效，女性消費者占比已超過50％，且多以25～44歲年輕族群佔多數。此外，陸續推出行動端專屬優惠及提升使用者體驗，5月行動端占全站流量近70％，帶動業績持續攀升。

PChome 24h購物統計，5月家電類商品表現優異，不僅因母親節帶動的廚房家電銷售熱潮外，為消磨空檔、增添生活樂趣，追劇、打電動成為娛樂首選，激勵居家影劇設備買氣湧現，站上5月液晶電視銷量年增30％。同時，2020年5月全台高溫飆破35度，消費者對於炎夏降溫及抗潮需求提升，刺激PChome 24h購物站上5月冷氣整體銷量年增2倍，也帶動電風扇銷量年增成長1倍。

網家陸續深化消費者體驗，旗下Pi拍錢包也繼續擴增超過18萬店點的使用情境，全新拓展各連鎖通路如屈臣氏、POYA寶雅、寶家五金百貨、棉花田等，同時也進軍清心福全、怡客咖啡等連鎖飲料店，Pi拍錢包持續滿足數位生活，動態布建PChome生態圈。

(時報資訊)