公園近期治安犯罪頻傳造成人心惶惶！台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任10日為民請命！謝志忠說，台中目前所有公園、綠地、兒童遊戲場等共有787座，安裝監視器卻只有10座，比例僅1.2％相當低，保全也僅在23座公園，角落隱藏的治安危機不容漠視！

謝志忠表示，公園是市民平日休閒遊憩的地點，但近年來治安事件不斷發生，從公園的性侵、鬥毆、查獲毒品、被發現陳屍、群聚性混亂等，危險的狀況頻傳令市民難以安心。

謝志忠說，台中綠地休閒空間幅員廣大，根據建設局的統計，台中市108年的公園、綠地、兒童遊戲場等共計有787座，但是目前有安裝監視器的公園，卻僅有10座，比例只有1.2％，一百座僅一座；保全僅23座公園，即便有與警方合作，仍有許多看不見的地方隱藏治安危機。

張玉嬿指出，一般警車巡邏公園雖然有治安嚇阻作用，但是警方無法負荷全天候的公園秩序維護工作，大型公園還是聘請專業保全管理會比較妥當，讓值班保全每隔一小時就要繞公園一圈，落實巡邏職責。

市議員王立任強調，鰲峰山公園之前發生鬥毆、查獲K他命，表示公園還是容易成為犯罪的死角。民眾的安全是最重要的，因此呼籲局長一定要重視在公園內設置監視器。

(中時 )