127個骨灰罈安厝嘉義忠靈祠。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

127個骨灰罈安厝嘉義忠靈祠。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

127個骨灰罈安厝嘉義忠靈祠。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

1949年隨軍來台的單身榮民亡故，土葬在田中第一公墓，得到善心人士捐款，彰化榮家將埋葬於田中公墓的127座單身亡故榮民骨骸起掘，彰化忠靈祠無法容納，安厝於嘉義忠靈祠，背後是愛心的牽成，彰化榮家組成搬運隊，政風室主任劉昌元一行人搭乘中型巴士前往嘉義，約11時20分抵達嘉義忠靈祠，流汗完成莊嚴儀式。

127個骨灰罈安厝嘉義忠靈祠，招標工程只有4位工作人員，但骨灰罈數量龐大，彰化榮家副主任林志強在榮家號召搬運隊，第一就想到平常喜愛運動的政風室主任劉昌元，又擔心怕有禁忌，劉昌元一口答應，能幫榮民伯伯入厝新家，不用在外風吹日曬雨淋，正是身在公門好修行的寫照！

10日上午十點在彰化榮家行政大樓前家主任史浩誠帶領副主任林志強等人向127位單身亡故榮民骨灰罈致敬！政風室主任劉昌元一行人12人搭乘中型巴士前往嘉義，約11時20分抵達嘉義忠靈祠。

負責起掘的師傅說，通常他們一次只搬一個骨灰罈，榮家員工果然都是猛男，一次搬兩個還上三樓！政風室主任劉昌元表示，說真的還蠻重的，起初同仁們可以一鼓作氣搬上三樓，到後面幾趟時有些同仁必須在二樓稍作休息才能再搬到三樓！紙箱打開後，念出紙箱上的編號，按照榮民後事業務承辦人指示，將骨灰罈放到納骨櫃。太過賣力了，劉昌元奮力彎腰搬運過程，褲子還撕裂開了，留下紀念。

這次安厝背後非常感人，捐款分成兩部分，第一是整修家祠，包含彰化榮家放置單身亡故榮民牌位的祠堂，共200百萬元。第二是起掘事務，包括法會、骨灰罈、安厝等相關事宜，約90萬元。

台北陳老太太於2019年3月25日以90歲高齡辭世，遺願希望捐棺50個，黃家兒子媳婦陸續加碼到120個，但負責接洽捐棺的李姓殯葬業者找不到對象，原本要將善款100多萬元買車給偏鄉部落了，卻是冥冥中善緣相牽，彰化榮家副主任林志強剛好和同學李姓殯葬業者聊到安厝6000多個牌位的家祠因漏水嚴重須要整修，因此李姓業者建議黃家人將善款改捐給榮家整修家祠，後來又得知榮家127位單身榮民須要起掘，加碼捐助90萬元！李姓殯葬業者也是愛心不落人後，除以低於市價三分之一承攬這個工程，更不惜成本，採用有不鏽鋼內膽的骨灰罈！

(中時 )