金門縣府輔導農友進行施藥防治工作，做好日常維護管理工作。（李金生攝）

小苗階段即受到妥善保護的高粱，已有良好的抽穗成果。（李金生攝）

農委會副主委陳駿季（右）強調，有信心輔導農友做好抗蟲工作，確保1900公頃秋作高粱的收成。 （李金生攝）

金門縣農會理事長蔡水游（右）與農委會副主委陳駿季（中）、縣府建設處長文水成（左）勘查高粱田噴藥作業。（李金生攝）

秋行軍蟲去年入侵金門高粱田，出現讓農友憂心的「蟲蟲危機」。但在中央和縣府聯手防堵下，卻獲得產量較過去5年高出5％的好收成。農委會副主委陳駿季今（10）日率團赴中蘭履勘，有信心輔導農友做好抗蟲工作，確保1900公頃秋作高粱的收成。

陳駿季指出，去年6月8日秋行軍蟲在台灣首現蹤跡，累計至今受災面積2萬600多公頃，其中金門占1700多公頃，最初因缺乏防治經驗，導致小苗階段受害嚴重，引起農友的恐慌，後來防檢局組團到金門，輔導農民有效防治，結果去年的產量反而比過去5年平均還高出5％，顯見勤於管理照顧，即可達到有效防治的目標。

金門在5月中旬通報今年首起秋行軍蟲入侵春作高粱田紀錄，至今受災範圍為53.4公頃，已施藥防治43公頃，縣防疫所尚有充足藥劑庫存，可供轄內高粱種植面積進行2次防治使用。

陳駿季今率同農委會相關單位現勘，強調將根據去年的「金門經驗」與農友協力防治，讓面積約1900公頃的秋作高粱，在小苗階段即受到很好維管，確保當地最重要經濟作物的成長，同時也將集團式的防治模式推廣到全台各地。

陳駿季也與農糧署、雲林縣斗南鎮農會等單位主管，偕金門縣農會理事長蔡水游就在台灣推廣為金酒量身訂作，已經試釀包括風味、釀酒率均佳的台南7號、8號新品種高粱契作，與金酒公司交換意見，第1年的契作面積在400至500公頃左右，未來每3至5年檢討調整，期待藉此建立釀酒高粱生產鏈，並讓金門與台灣的農業取得連結關係。

陳駿季也走訪地區穀物乾燥中心、金寧鄉蔬菜產銷班及農試所，了解地區農業發展現況，並聽取農友的建議。

縣府建設處長文水成表示，農試所有機農場為縣內第1座有機農業專區，為提供地區民眾及學校營養午餐生鮮有機食材，特向農糧署爭取建置環控溫網室等相關經費，後續輔導青農及專業農，並將與地區學校產學合作，建立成為兼具教學及生產與科技導入之農業區，以推廣金門有機健康島嶼為目標。

(中時 )