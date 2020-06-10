百年老店大同爆出經營權之爭，這次經營權大戰開打迄今已逾四年，今年6月30日大同將舉行股東會，究竟這家百年老店大同有何吸引人之處，讓市場派垂涎難忘？

負責經營大同的林家是國內知名老牌大家族，家大業大，事業版圖橫跨營造、家電、製鋼、機械、重電、資訊等領域，林家也靠著大同創造的巨額財富，成為台灣知名富豪。外界曾估算，大同在全台資產超過2000億元，也難怪市場派對大同肥沃的土地資產難以忘情。

大同是百年老店，由於資產豐厚，因此被市場派盯上。

奠定大同事業版圖的林尚志，本名是林煶灶，尚志是他的字，1893年他在台北大安九甲林宅出生，林家是福建泉州的地主兼佃農，是個知名大農戶之後。林尚志在公學校畢業後，進入台灣總督府工業講習所建築科就讀，1915年畢業，是該所第一屆畢業生。他曾任職於高石組、矢部組。

1918年林尚志和吳芙蓉結婚，同年，他和友人、岳父集資創立「協志商號」，是為大同前身。林尚志一開始看好營造需求，投身營造業，一開始是營造廠的協力廠，因為林尚志重然諾，負責任，在營造業闖出名聲。

1927年，協志商號承包興建台北市馬場町新店溪的堤防工程，卻遭遇洪水，三次架橋都被沖毀，損失慘重，林尚志咬牙力撐，歷經2年半終於完工，也因此林尚志成為台北營建業一哥，屢屢被指名承包營建工程，承包超過600項工程，就連現在的行政院（舊稱台北市役所）都是協志商號興建。

大同創辦人林尚志因重然諾，闖出名號。

1939年，林尚志成立「株式會社大同鐵工所」，負責鋼筋及機械零件製造，由於林尚志戮力工作，過度操勞患有宿疾，他的獨子林挺生曾說過，他父親「不幸因過分操勞致罹患不治病症，終其一生未能痊癒，每遇天候變化輒氣喘不適」，1942年他就把大同交棒給林挺生。

二戰結束後，台灣百廢待舉，林尚志和日本資本家合作，購買數十棟房屋、土地和機器，累積巨額財富，爾後還曾出任營造公會理事長。

接棒掌管公司的林挺生，看好民生需求將爆發，1946年決定跨入家電領域，被譽為「工業之父」的林挺生，更是率領台灣迎向工業革命浪潮的元老之一，1949年林挺生推出第一台國人自牌自製電扇，賣到100多國，接著大同電鍋、冰箱陸續問世，成為國內的第一家自製家電品牌。

不只家電，大同還拓展版圖跨足製鋼、機械、家電、重電、資訊等工業產品。1962年大同掛牌上市，是國內首批16家上市企業之一，更成為民營企業營收第一大。

(中時電子報)