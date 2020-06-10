遠傳獲全國第二張5G特許執照 16:222020/06/10 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠傳獲全國第二張5G特許執照。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠傳電信10日獲NCC核發全國第二張5G特許執照，遠傳已完成5G開台前最後一步行政程序，不久之後將以高頻寬、低延遲以及大規模物聯網的技術特性提供5G服務。 遠傳自4月獲得系統架設許可後積極進行網路建設，目前已建設數百台5G基站，遠傳表示，將如期在暑假開台，可望提供消費者多元豐富的體驗。 (工商 ) #系統 #遠傳 #全國第 #二張 #特許執照 也許您會感興趣 財經熱門新聞 如果英國5G排除華為... 全球第2大電信曝嚴重後果 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 偷鑽漏洞救華為？日媒驚爆陸廠還有大殺招 - 財經 熱錢狂湧！股匯雙漲 新台幣升至逾2年新高 - 財經 - 工商 車界妖股又逆天了！驚揭大陸買家狂到爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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