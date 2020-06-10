遠傳電信10日獲NCC核發全國第二張5G特許執照，遠傳已完成5G開台前最後一步行政程序，不久之後將以高頻寬、低延遲以及大規模物聯網的技術特性提供5G服務。

遠傳自4月獲得系統架設許可後積極進行網路建設，目前已建設數百台5G基站，遠傳表示，將如期在暑假開台，可望提供消費者多元豐富的體驗。

(工商 )