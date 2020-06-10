多次唱淡港元的海曼資本（Hayman Capital）創辦人、對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）據報打賭香港的聯繫匯率制將會失守。

知情人士透露，巴斯正啟動一隻新基金，孤注一擲打賭香港的聯繫匯率制將會失守。

知情人士稱，在次貸危機中一戰成名的巴斯將使用期權合約為新基金撬動200倍槓桿。如果港元兌美元暴跌，這個策略將獲得巨大收益；但如果18個月後香港聯繫匯率制安然無恙，投資者將損失所有資金。

知情人士表示，巴斯告訴潛在投資者，這隻名為Hayman Hong Kong Opportunities Fund, LP-Prodigious Series的基金將於6月1日啟動，如果港元下跌40％，可以取得64倍的回報。

一年多前就開始警告聯繫匯率制不保的巴斯此次啟動新基金之際，正值香港經濟和政治極度動盪之時。反政府抗議活動和新冠疫情使這個金融中心陷入了史無前例的嚴重衰退，而中國上月決定為香港制定有爭議的國家安全法，不僅引發了資本外逃擔憂，也有可能導致美國的制裁。

(工商 )