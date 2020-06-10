國民黨行動中常會10日移師高雄舉行。（曹明正攝）

國民黨主席江啟臣上任後第1次行動中常會10日在高雄舉行，因罷韓過關、議長許崑源驟逝，讓他相當沉重。除反省輕忽在高雄的人才培養，也提到要捍衛許崑源清白。高雄巿長韓國瑜則以鄭南榕自焚，形容許一樣關心台灣民主。

江啟臣說，高雄是陽光的城巿，也是面向海洋的首都。但幾天前高雄巿民的選擇，更像是強勁的海風、刺眼的陽光，讓我們要謙卑、低頭、真誠反省。過去幾十年來，國民黨在高雄地區輕乎人才的培養，也沒解決國家政策，重北輕南對於高雄發展的限制，甚至也忽略了縣市合併後，資源分配的落差。

雖然2018年韓國瑜以滿腔熱血，贏得高雄巿長，但罷免投票的結果，也很沉重的提醒，不應該將高雄鄉親的寬厚視為理所當然，面對高雄鄉親的選擇，我們一方面尊重，一方面我們也必須要謙卑的反省，且認真的思考，將來在整個高雄地區的經營。對國民黨來講，我們勢必要有更長遠的規畫，而且要更靈活的想法跟策略。

包括接下來的議長改選、巿長補選，黨中央、巿議會黨團會通力合作。尤其在高雄巿議會，國民黨仍相對多數，必須確保議長的改選，能夠繼續擁有議長職位，在未來高雄市政的監督上，不管執政或在野永遠跟高雄鄉親一起。

江啟臣也提到，議長死後，他到高雄，仍聽到不堪耳語，讓他更加憤怒，面對不公不義，沒有是非的耳語，還在攻擊，他要求黨中央、地方黨部加以反駁，並在家屬同意下，採取必要法律措施，以還清白、告慰議長在天之靈。

(中時 )