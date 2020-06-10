板橋介壽公園特色兒童遊戲場今天正式啟用。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真）

板橋介壽公園特色兒童遊戲場今天正式啟用。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真）

新北市板橋介壽公園色遊戲場今（10）日正式啟用，以非洲草原親子象為發想主軸融入特色遊具的兒童遊戲場，提供新的玩樂空間激發孩子的想像力，歡迎大小朋友一起來玩耍，成為板橋區的新亮點。

新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，以及納入公民參與，預計今年底至少完成50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，將提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間。

板橋區公所表示配合市府政策致力推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善，於轄內陸續推出重慶公園極地企鵝特色遊戲場，溪北公園章魚滑梯共融式遊戲場、四維公園巨獸共融式遊戲場、玫瑰公園與國泰綠地大象磨石子滑梯等特色或共融概念之遊戲場。

今年度繼重慶公園極地企鵝特色遊戲場啟用後，新增加啟用的介壽公園以非洲草原親子象為意象主題，在大象磨石子滑梯增加了攀岩粒及攀爬繩及增建土丘滑梯等，分齡多元的遊戲方式，造福熱愛運動的小朋友遊戲中學習激發創意，也提供更完善且安全的休憩空間，讓市民享受及活動其中，從遊戲及運動中學習，打造孩子們的快樂天地。

板橋區公所副區長李天民表示，介壽公園於民國1996年開闢至今，既有磨石子滑梯為許多市民兒時記憶，滑梯以不拆除方式進行優化改善，保留市民共有之記憶，配合周邊土丘滑梯等設施，跳脫以往制式罐頭遊戲場的概念進行改造，開放後將吸引更多周邊鄰里的家長攜帶小朋友前來遊玩，相關遊戲場的安全檢測，亦皆通過CNS規範以保障小朋友的使用安全，另外因應近期新冠肺炎疫情，公園遊具相較以往清潔更多了消毒的程序，公所將持續積極防疫，讓民眾到公園不只玩得開心也能玩得放心。

(中時 )