5G時代即將來臨，中華電信在國家通訊傳播委員會的指導下與臺北市政府合作，今(10)日正式宣布將5G創新應用體驗擴展至信義計畫區戶外實際場域，推出台灣首發的5G體驗公車，自6/11起進行為期三週的體驗試乘活動，讓民眾在移動中實際體驗5G高速率傳送的8K/4K寬頻影視，也試驗5G與公共服務的結合，促進5G智慧城市發展。

中華電信於5G競標取得最大頻寬，本次將以5G高速率傳輸特性，傳送高畫質8K/4K寬頻影視，收視者將感受到全台首次5G移動8K影視的新視覺體驗；公車上也特別使用三星 Galaxy S20 5G旗艦手機進行Speed Test測速，讓乘客感受5G高速。

不僅如此，中華電信並與艾斯移動合作，藉由艾斯移動開發之Mobii APP來進行公車體驗，民眾透過APP取得乘車碼上車後，即可享有各式合作店家的大禮包優惠，在車上還可以進行AR(擴增實境)導覽服務，只要開啟Mobii APP右上方AR導覽服務，瞄準車上特定圖像，就會有超萌車掌小姐為乘客導覽。此外，5G體驗公車還與防疫結合，上車後使用行動POS機全自動量測額溫以及透過AI進行口罩辨識，讓民眾能安心的享受試乘體驗活動。

本次5G體驗公車，由中華電信旗下專精於智能駕駛平台的勤崴國際，展示倍受期待與5G結合的新興應用-車聯網，透過360度智慧監控車輛安全並連線遠端監控平台即時回報異狀，亦能監控駕駛人是否有進食、吸菸或是疲勞及注意力不集中等狀況，提供給乘客最安全的搭乘環境；5G體驗公車搭載完整的先進駕駛輔助系統(ADAS)，透過5G低延遲的特性，與路側設備互動，如遇行人未依號誌通行將主動告警減速，或於車輛轉彎時警示用路人，提升公車行車安全，完整實現「車、路、雲」協同應用服務。

5G體驗公車將於6/11~7/2在台北市信義計畫區進行為期三週的試乘體驗活動，每日發車時間為下午2:20至8:40，週末假日則延長至晚間9:20，乘車地點分別於捷運市府站及捷運台北101/世貿站，歡迎民眾前往搭乘。凡於活動期間參加試乘體驗活動並在FB打卡上傳照片分享，即可獲得限量防疫小贈品。

(科技)