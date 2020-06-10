1名男網友與自己女友幸福美滿，每天都進行刺激興奮的活塞運動。為了能夠讓自己女友更加幸福，他在PTT的板上PO文詢問，女生會喜歡什麼樣大小的香菇頭呢？男網友認為香菇頭千百種，各個威猛點皆都不一樣，因此他想多詢問其他網友對於女生所喜歡的香菇頭有什麼不同。

男網友為了給予女友更好的幸福生活，他進而想多了解女生喜歡什麼樣的香菇頭。男網友認為，每個男人的香菇頭有粗有細，有的彎曲也有的挺直，針對2粒布袋球到香菇頭中間的直線路徑，多數人也存在著不一樣的兇猛點，因此男網友特別到PTT版上提出一問，希望自己能知道怎麼樣的棒棒糖是能夠得到女生芳心。

有網友認為，只要香菇棒沾點巧克力醬，應該是什麼尺寸都是相當美味可口，當然還有的網友非常專業表示，只要香菇頭的小洞有些泉湧而出，不僅品嘗起來美味十足，也具有龐大的催化力，當然也有網有喜愛原味，堅持不添加任何風味，吸食起來的口感才是美味的代表。

(中時電子報)