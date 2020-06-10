捷運上規定不能飲食，連喝水都禁止，有網友翻出法規發現，捷運上飲食的罰款竟遠高於闖紅燈，文章一出引起網友眾怒，質疑難道因交通事故死的人不夠多？

內政部警政署統計，2019年共發生超過34萬起道路交通事故，死亡上千人。根據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。

不過有網友在「Dcard」發文指出，根據現行大眾捷運法規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，最重可罰7500元，竟然比闖紅燈還嚴重，質疑難道捷運上喝水吃東西的致死危險，高於闖紅燈、不理讓行人？

由於不理讓行人、闖紅燈，是造成死亡最多人的事故原因，原PO不滿，從有檢舉獎金變成沒有檢舉獎金，檢舉時限還從3個月縮短為7天、從匿名檢舉變為檢舉實名制，保障人權最後卻成為保障違規者。PO文曝光後引起網友熱議，紛紛留言「好一個犯罪天堂」、「支持提高交通罰鍰」、「亂世用重典，罰重一點大家才怕」、「10年過去還是罰那個鳥錢」，也有網友認為「駕駛人素質也需要提升」。

(中時電子報)