高雄市議會議長許崑源6日從住家17樓墜樓身亡，而他的妻子於今(10日)出面，感謝各界關心，過程中也忍不住落淚，也提到「請朋友讓許崑源安心離開，崑源精神永遠與我們同在」。

許崑源妻崩潰痛哭！ 首發聲曝議長最後心願

許崑源妻子提到，首先，代表我的先生，代表我們全家，要先向社會各界的好朋友，表達最誠摯的感謝。感謝大家對我們的關心，這段時間對我們家屬來說，真的很煎熬,這真的是，人生不可承受的痛，但幸運的是，崑源有這樣的福報，有這麼多好朋友，在這關心，給了我們很多的溫暖，陪著我們，跟崑源走完最後一程，我們全家感念在心，真的謝謝大家。

許崑源妻子指出，崑源生於高雄、長於高雄也葬在高雄，可以說他把他的此生都奉獻給高雄了，去年他身體不好，大家都覺得很不捨，但他總是打起精神鼓勵著我們，帶我們前進繼續為高雄努力，崑源在世最重「情義」，總是為善四方、廣結善緣，東奔西跑，雖然看在家屬眼裡，很心疼他的勞累，但作為他的妻子，我與有榮焉,我相信崑源愛高雄的心與愛高雄的情，他在天上一定會永遠保佑高雄的。

另外，許崑源妻子也說，相信如果崑源還在世，看到現在的社會有那麼多紛擾，他也會感到惋惜，他生前最大的願望，就是希望生活在這塊土地的人，都能為了人民的幸福共同努力，為老百姓創造更好的環境造福桑梓，在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福，崑源生前也希望高雄能一個安居樂業的城市，所以在此請支持、疼惜崑源的好朋友，一定要理性、勿在像現今的社會氛圍,這樣才能讓崑源安祥辭世。

最後許崑源妻子也再次代表家屬，感謝高市議會同仁與親朋好友為他後事的用心，我知道，他在天之靈,一定會很感謝大家，「斯人已遠去，典型在夙昔」，崑源精神與我們同在，謝謝大家。

(中時電子報)