遠傳電信今日獲國家通訊委員會（NCC）核發全國第二張5G特許執照，遠傳已完成5G開台前最後一步行政程序，不久之後將以高頻寬、低延遲以及大規模物聯網的技術特性提供5G服務，帶領台灣進入5G時代，目前已建設數百台5G基站，將如期在暑假開台。

NCC於今日第913次委員會議通過核發遠傳電信行動寬頻業務3500MHz、28000MHz頻段5G特許執照，繼上週(6月3日)核發中華電信5G特許執照後，發放第2張5G特許執照。

NCC表示，遠傳電信標得前揭頻段用以發展5G，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設之法定義務，並向NCC申請核發特許執照。NCC委員會議考量該公司申請案之法規面義務均已達成，故決議核發遠傳電信5G特許執照。

各界對5G改變人們生活及產業百態之潛力均寄予厚望，NCC說明，依業者規劃進度，預計最快於今年7月我國將邁向5G新紀元，國人將可運用5G網路之高寬頻影視（4k／8k）、多樣化AR／VR、360°視訊等服務及其應用於運動賽事、演唱會之場景，體驗5G大頻寬、低延遲、大連結之特性。

NCC強調， NCC期許各家5G得標業者均戮力投入5G規劃及建設，積極導入新技術、新服務，強化與不同產業之連結，深化多元5G應用，奠定萬物聯網社會之基礎，並讓國人享有優質5G行動通信服務。

(中時 )