國民黨行動中常會10日在高雄舉行，高雄巿長韓國瑜出席時表澄清，高雄巿民罷免他，是他與巿民的事，跟國民黨無關，外界不要唱衰。對於高雄巿議會議長許崑源的死，他認為許一樣關心台灣民主，為什麼鄭南榕自焚是英雄、許崑源是狗熊，不實的抺黑，太惡劣、太惡毒。

韓國瑜澄清，罷免過程中不實傳言、以訛傳訛，不實傳言。說江主席不關心、祕書長李乾龍置之不理，這是大錯特錯。江主席不僅來，也問需要什麼協助，李秘書長選前甚至好幾天都在高雄盡心盡力，希望謠言止於智者。

他也提到，高雄市民罷免他，是他與巿民之間的事。跟國民黨無關，身為黨員、巿長，要勇敢面對問題，絕對不是哀怨、抱怨國民黨不幫他韓國瑜個人。不管高雄巿民基於什麼投下這票，跟國民黨無關，所以外界不要唱衰。

對於許崑源的死，這幾天不實指控、惡意謠言扭曲，甚至身後持續追殺，真實情況是，許跳樓自殺前，跟太太、女兒聊天，感嘆台灣民主怎麼會這個樣子？這麼優秀的執政團隊被罷免，他活下去有什麼意思？高雄未來怎麼辦？

在他的女兒聊完勸他去洗澡時，許就跳下去了。韓國瑜說，這是真實情況為什麼要抹黑？鄭南榕自焚，幾十年來談到，都說他是為台灣民主犧牲寶貴生命，許崑源一樣關心台灣民主、擔心高雄前途，為什麼鄭南榕是英雄？許崑源是狗熊？太惡劣、太惡毒了。

(中時 )