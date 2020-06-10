嘉義2層樓鐵皮屋透天厝 驚傳火警 16:322020/06/10 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市西區僑安街一棟2層樓鐵皮屋透天厝冒出熊熊大火。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市消防局派遣大批消防人車趕到現場搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） 嘉義市西區僑安街一棟2層樓鐵皮屋透天厝，10日下午4時許冒出熊熊大火，消防局獲報已派遣大批消防人車趕到現場搶救，拉水線滅火，火勢獲得控制，仍冒出濃煙，目前暫未發現有人員受困，起火原因由警消調查中。 (中時 ) #透天厝 #大火 #嘉義市 #鐵皮屋 #濃煙 也許您會感興趣 社會熱門新聞 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 檢察官怒轟冷氣限時害內褲濕 法律系教授林三欽力挺 - 社會 社會10點檔》姊弟戀變調 尪愛上青春肉體 屠婦18刀肢解花心夫 狠剁命根 - 社會 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 年輕人全罷韓？女大生「逆風」說實話：媒體超綠！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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