嘉義市消防局派遣大批消防人車趕到現場搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市西區僑安街一棟2層樓鐵皮屋透天厝，10日下午4時許冒出熊熊大火，消防局獲報已派遣大批消防人車趕到現場搶救，拉水線滅火，火勢獲得控制，仍冒出濃煙，目前暫未發現有人員受困，起火原因由警消調查中。

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