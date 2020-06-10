熱錢加大匯入加碼台股，大盤指數連八個交易日收紅，更激勵新台幣飆升，盤中最高上衝近2角之多，尾盤央行因此加大調節力道，使得升幅明顯收斂至僅8.7分，但終場收在29.716元兌1美元，仍創逾二年新高價，且連續四個交易日走高，台北外匯經紀公司成交量放大至12.78億美元。

外匯交易員指出，全球金融市場樂觀情緒升溫，外資熱錢再度湧入，加碼台股102億元，開盤後連闖29.8元及29.7元二關，更直逼20.6元邊緣。「外資擴大匯入下，新台幣衝衝衝，出口商怕到了，趕緊跟著進場拋，結果就一路飆」。雖然這樣的好價位，也吸引進口商、散戶逢低買進，但量能相對有限，最後還是靠央行加大調節才守住29.7元價位。

外匯交易員認為，美股漲高回檔暫做休息，主要亞股則是漲跌互見，但台股卻趁勝追擊，外資為補追這波行情，積極匯入加碼，激勵新台幣強強滾，如果後續未再出現負面消息，預料新台幣應是維持偏升格局居多，短線續靠向29.5元關卡。

(工商 )