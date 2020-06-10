藝人「蛇姬」林采緹丈夫、「Under Lover」成員胡睿兒在前年孕妻臨盆前到夜店撿屍性侵，他被起訴後與被害女子以40萬元和解，並求法官給予緩刑，但最高法院維持歷審認定，將他判刑2年，胡睿兒須入獄執行。

前年6月16日深夜胡男到台北市信義區夜店狂歡，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞，隔天凌晨，胡男與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她 拉往後方電梯間性侵得逞。

胡原本否認犯行，法院審理時才改口承認性侵，並賠償被害人40萬 元和解，但被害人不願給胡男緩刑機會。

歷審都認為，胡男雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一 度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年，胡不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )