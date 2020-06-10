外資今天再買超台股逾百億元，新台幣匯價今天連續升破29.8和和29.7元兩道整數關卡，最高匯價為29.61元，勁揚1.93角。非美貨幣今天全面翻揚，包括韓元和泰銖今天盤中也都看到了逾0.5%以上的升幅。台股近期也在外資買超下推升指數，若和去年封關11997比，今天收盤價11720只不到300點差距。

在股匯齊揚下，新台幣升幅擴大，但台北外匯經紀公司新台幣收盤前有特定買盤進場，新台幣以29.716元收盤，升值幅度縮小到8.7分，成交量為12.78億美元。

今年以來台股低點為3月19日的8523點，今天收盤價為11720，波段上漲了3197點，漲幅達37%。

今年以來，新台幣收盤價最低為30.506元，發生在3月19日，當天匯價重貶2.36角。

隨著疫情趨緩，以及各國陸續解封重啟經濟活動，外資於6月開始連續買超台股，今天外資買超再擴大逾百億元，使台幣盤中升破29.7創兩年新高，高低震盪逾2角。

在美元方面，日前美元賣盤陸續獲利了結，美聯儲會議前夕，市場採取觀望態度增強部分避險需求，非美貨幣回升。

(時報資訊)