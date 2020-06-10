逸水立旅公司預計在台江國家公園旁新建度假中心，結合休憩、餐飲、藝文空間及建造58間水景Villa，由於鄰近國家公園及國家級重要濕地，台江國家公園更是黑面琵鷺的保育基地，經環評委員決議補足生態監測資料下闖關環評。

環保署今(10)召開「環境影響評估審查委員會第377次會議」，其中包含「台南市鹽田段528-2地號土地開發案」環評審查，開發單位逸水立旅公司表示，計劃建設的度假中心面積達6.36公頃，其中包含容納132間客房旅館、58間水岸Villa、衍伸住宿旅客384人，非住宿旅客288人、員工125人，以及博物館、運動中心等公共設施。

由於開發基地鄰近台江國家公園、四草濕地、鹽水溪口溼地、七股潟湖、北汕尾水鳥生態保護區、黑面琵鷺生態保護區等，在過去環評初審會議中，生態影響一直是環委的審查要點，也因為鄰近濕地及原有魚塭處土壤液化潛勢區，污水處理、生態監測等資料等也要求開發單位補充說明。

環評委員指出，開發單位計畫將開發基地後推12公尺，雖進一步拉大與台江國家公園的距離，但由於鄰近濕地，鳥擊的因素也要考慮進去，若有發現鳥擊事件，應承諾進行改善作業，例如改變夜間照明、減少夜間燈光的溢出等。 而防止鳥擊應使用複層林植栽林相作為隔離，林相內分別有大、中、小喬木及灌木混生為適合。

環評委員說，開發單位計劃在園區新增的植栽包含無患子科植物，但是該科植物是荔枝椿象的食物來源，而且繁殖快速，荔枝椿象的分泌物若不慎入眼可能導致失明，因此不建議列為植栽樹種。

然而有環評委員認為，台灣許多國家公園都鄰近民眾生活區，台江國家公園也不例外，本案在專家學者及審查委員討論下，已就自然、生活環境及生態影響做出專業判斷，因此無需進入二階環評，在開發單位承諾補足生態監測資料下決議本案通關環評大會。

(中時 )