美國上周公布5月失業率，儘管數字後來有所更動，但就業人口上升仍優於市場預期，加上美股持續走高，都顯見美國政府所祭出的刺激政策已發揮功效，不過，穆迪認為，川普可不能就此停手，因為如果不再釋出更多經濟救濟政策，那麼美國可能就會陷入第二次衰退。

Fox Business報導，穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示，到目前為止，政策決定者做得很好，但經濟復甦正在進行，我們需要更多，否則今年再次陷入衰退的可能性非常高。

Zandi認為，在病毒疑慮完全消失前，經濟不會從危機完全復甦，因為只要有第二波疫情的感染風險，企業就不會雇用更多人力或擴展業務，消費者也只能跟著保持謹慎。

在此之下，就算重啟經濟，失業仍可能持續保持兩位數，同時，很多家庭將遭遇很重的財務負擔，因此，在滾雪球效應下，如果沒有得到更多來自政府的支持，經濟就恐怕陷入衰退。

從疫情爆發以來，美國政府已經砸下3兆美元，射出3大刺激計畫。據外媒報導所稱，川普政府有意再加碼1兆美元的經濟救濟政策。

(中時電子報)