風頭水尾的大安區仰賴觀光帶動地方發展！台中市議員施志昌、林祈烽10日質詢指出，大安北汕虹橋拆除後不知何時能重建，虹橋是「海線觀光廊帶」的最後一哩路，更成為連結在地情感與大安濱海的新象徵，建設局應力促其成！建設局長陳大田說，今年將先進行規畫設計。

施志昌表示，「海線觀光廊帶」是以高美溼地及大安濱海樂園作為海線南北兩大核心，期能串連三井outlet、海洋生態館、梧棲漁港、龜殼生態公園及大安媽祖文化園區；並以自行車道串連帶動海線觀光蓬勃發展，去年就與都發局爭取「海岸地區整體規畫策略」，以做地方的資源整合。

施志昌說，去年立院副院長蔡其昌爭取經費建設大安觀海橋，未來將從龜殼生態公園跨越溫寮溪串連自行車道總預算共2800萬，已進行細部設計；但大安北汕虹橋108年10月拆除，卻還未見改建計畫進度？北汕虹橋是在地居民共同記憶，希這座橋梁重建後，成為大安濱海一個象徵。

建設局長陳大田說，「大安虹橋」重建已完成可行性規畫，新橋長度60公尺、寬度6公尺，工程總經費4470萬元，將提報110年度先期計畫案件審查，依核定經費加速工程施作。今年將先編列經費410萬元進行規畫設計，北汕虹橋重建完工後，不僅是在地景觀，更打造海線觀光廊帶。

(中時 )