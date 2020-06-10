高雄市長補選前，盛傳將由曾經代理花蓮縣長的法務部政務次長蔡碧仲代理市長，法務部長蔡清祥10日出席一場更生人活動時表示，對這件事「我沒有這樣的訊息」。

蔡清样是參加更生人在北市通化街開立「25hr」咖啡廳新落成剪綵典禮時，表示沒有政次異動的訊息。對於本來要參加剪綵的蔡碧仲臨時缺席，蔡清祥則表示，邀請次長及相關人一起參加，不曉得蔡碧仲是不是臨時有事所以缺席。

蔡清祥說，蔡碧仲是法務部的政務次長，如果有職務異動，應該會知會他，但是他沒有這樣的訊息。

(中時 )