交通部「紓困3.0」即將上路，交通部長林佳龍10日表示，預計在7月至9月推動，補助營業受衝擊較大的觀光旅遊產業為主，將盡快在6月底前擬定方案。林佳龍並鼓勵旅行社轉型規劃精緻旅遊，提供高端消費客群享受高品質旅遊，讓國旅更具發展前景，搭配「安心旅遊補助」產生加乘效應。
林佳龍10日到台中市視察時表示，交通部針對觀光旅遊產業在4月至6月期間推出「紓困2.0」補助方案，目前國旅有復甦；7月至9月期間將再啟動「紓困3.0」方案，因內容包括員工的薪資補貼及營運虧損補助等，涉及業者的營運規劃，將會盡快在6月底前訂定方案內容。
林佳龍指出，「紓困3.0」補助的對象及範圍因考慮到預算問題，以補助進出國境旅行社、機場相關產業等業績仍受到很大衝擊的觀光旅遊產業為主，政府可以「救急」，但不可能完全「救窮」。
林佳龍鼓勵觀光旅遊業進行轉型，他說，做入出境觀光的旅行社可轉到國旅，規劃優質國旅遊程提供高端客群，等7月啟動「安心旅遊補助」，國內旅遊的發展空間很大，會有加乘效應。
(中時 )
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