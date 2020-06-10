32歲日本女神佐佐木希和大15歲諧星渡部建結婚3年，育有一子，本來幸福的一家三口，卻因渡部建爆出醜聞，婚姻陷入危機，日媒更驚爆他停工原因，就是和多位女性搞不倫，對象不乏AV女優、一般女性和女歌手，震驚演藝圈，現和他發生不倫的OL出面受訪，透露兩人密會的細節。

這名和渡部建有不正常關係的女性，接受《週刊文春》專訪，她透露自己每個禮拜和渡部建見面兩次，甚至在他和佐佐木希結婚後也沒結束，「估計超過30次」，而她也透露兩人密會場所，大多在六本木之丘的大樓，有時也會在地下停車場的殘障廁所（或多功能廁所），「每次只要關起門的瞬間他就會…」。

這名女子也感嘆「他可能只是把我當發洩性的對象，但我希望至少他能把我當成女人對待。」而渡部建在發生醜聞後，也透過經紀公司發表聲明，坦承偷吃，並表示已向妻子解釋及懺悔，會嚴正反省錯誤，不過佐佐木希至今未發聲。

(中時電子報)