2015年5月17日，物新竹純樸的竹東小鎮發生了一起慘絕人寰的少女虐殺焚屍命案。1名14歲的少女僅因和友人前妻發生口角，就遭到前妻找來前夫及友人，將少女強押到竹東大橋下毒打昏死後又強行性侵，甚至還找來2名國小女童施以恐怖組織慣用的「石頭刑」凌虐後任憑其死亡，最後淋上汽油焚燒屍體，此案震驚社會，經纏訟5年，主嫌林春雄尚未判刑定讞。

據了解，被虐的邱姓少女與主嫌林春雄的前妻黃曉雯是好友，但在2015年5月間，邱女與黃女兩人因故發生口角，黃女為此向前夫林春雄投訴，希望能給少女教訓。

新竹縣竹東警方在家屬擲筊問路下，成功在雜草叢生的河濱公園找到遭姦殺焚屍的少女屍首。（中時資料庫)

新竹縣竹東警方在家屬擲筊問路下，成功在雜草叢生的河濱公園找到遭姦殺焚屍的少女屍首。（中時資料庫)

由於林春雄和黃曉雯有一名10歲女兒，平時與陳哲儒、古志強、何文軒都是尖石同鄉，5人一起長大，當板模工及臨時工維生，林、陳、何還在竹北一處公寓打地舖同住，感情極佳，林春雄於是邀約這些從小穿同一條褲子一起長大的青梅竹馬一起加入教訓少女計畫。

由於綽號「冥王」的林春雄在竹東當地個性凶狠，有仇必報，因此這些有人不敢抗拒，全都聽他的指揮，14日「大嫂」黃曉雲被邱女辱罵，為了幫大嫂報仇，於是相約5月17日互揪到網咖堵人。5人在網咖找到邱姓少女質問並摑掌，再分別騎乘機車，強押少女至大同國小旁步道，以竹棍、安全帽等物毆打邱女。

竹東國二少女命案，家屬回到現場招魂，場面哀戚。(中時資料庫)

主嫌林春雄為幫妻子黃曉雲出氣，竟聚眾將邱姓國二少女毆打及焚屍。(中時資料庫)

林嫌等人在虐殺過程中，邱女雖大聲求饒「對不起，我不敢了！」 林春雄等人仍不斷痛毆，甚至找來2名國小女童加入凌虐行列，林瞥見2女童站在一旁觀看，恫稱「妳們不打，我就打死妳們！」

當時因黃曉雲見有人經過，說「別打了，好像有人 看到」，林嫌遂將邱女載到1公里外的竹東河濱公園橋墩下繼續毒打，2女童也被逼拿鵝卵石丟擲邱女行「石刑」。

凶嫌陳哲儒在現場恫嚇被害邱姓少女，「你要被打死，還是要被上？」少女受到脅迫不得不從，黃曉雲便帶走曾姓、謝姓2女童離開；邱姓少女當場遭林嫌、 何嫌及古嫌先後性侵得逞。何、古性侵少女時，林、陳還幫忙壓住少女雙手、雙腳 ，2人逞慾後林春雄還示意「再來一次」，一邊持安全帽狂砸大喊呼 救的邱女，直到她頭部血流如注、陷入昏厥才停手。

事後，凶嫌仍不放過少女，5嫌及2女童繼續毆打，被害女不堪凌虐 倒地不起，5嫌不顧她的死活，把她丟在原地等死，再分乘機車至竹 東一家卡拉OK飲酒歡唱。

當天晚上，陳嫌、古嫌在林嫌指示下，返回現場查看被害人狀況，發現少女死 亡後，將她移置草叢，再返回卡拉OK店告訴其他人少女死亡訊息。林 、陳、古與何4嫌晚間11時返回現場，潑灑汽油焚燒被害少女屍體。

邱姓少女屍體幾天後被民眾發現，警方勘驗發現，邱女下半身被燒得焦黑，左小腿嚴重碳化、腳掌斷 落在一旁，且全身遭雨水浸泡布滿蛆蟲，死狀甚慘。

邱父見愛女遭到凌虐殺害悲痛欲絕，在少女失蹤後，連續2天遭遇奇怪現象，夢到女兒接連託夢給他的大兒子、玩伴，指自己「很冷」、希望「為她報仇」，他和 小兒子也在睡覺時，忽然全身發癢，「感覺女兒就在身邊，有話想說 。」

警方追查發現，林春雄等同夥平常愛玩3D砍殺遊戲「戰神」，遊戲 時血會噴到螢幕上，還有與女神性交的情節，與犯案過程極為類似。

最高法院更三審認為林春雄等5人是不確定故意殺人，與預謀計畫性殺人， 在惡性評價上仍屬有別，因兩公約規定「非情節最重大之罪不得判死 」，台灣已實施兩公約，林等5人非最重大的犯罪，不得判處死刑。

2019年12月，高院更三審判決，林春雄等人送台大醫院鑑定，認定有教化的合理期待 可能性，或不能排除有此可能性，無法以極刑對待；但他們犯行重大 至極，仍應量處法定刑中次嚴厲刑，判處無期徒刑。

(中時電子報)