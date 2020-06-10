新冠肺炎疫情爆發，一度引發外界疑慮，是否會像當年SARS疫情導致台灣房市崩盤，但隨著疫情趨緩，經濟有望在急速下墜後強彈，各地房地產市場的買氣回籠，台灣房市下半年呈緩升格局。對此，房產專家章定煊在臉書表示，房價大跌所發生的鍊鎖效應太大，整個利益結構不可能讓這件事情發生。

章定煊表示，房價下跌，會引發流動性緊縮的效應，他也舉了一個例子，說明這個市場現象。

章定煊敘述，家裡留給自己在屏東一塊300坪土地，地處偏僻，10多年前不太值錢，雖然是建地，每坪約1萬、總價約300萬，在小市鎮裡且比較外圍的區域，原本想弄個休閒民宿，並寫了份漂亮的計畫書以及相關準備手續，向銀行申貸700萬，但無論如何修改計畫書，或是換銀行貸款，向銀行申貸的700萬都沒有下文，打死借得到150萬就了不起了。

後來，陸客來了、炒地皮的來了，聽說高鐵南延，還是備選車站之一。這土地從原本的1坪1萬漲到1坪7萬，土地總值變成2100萬。結果銀行業務主動跑上門了，不但700萬沒問題，銀行業務還一直鼓吹我再貸個300萬的「周轉金」。

章定煊表示，這時他就困惑，多貸300萬幹什麼？銀行業務一臉曖昧的說，可以做「那個」用途。銀行業務就說，台北市南海路一號彭伯伯（現在是楊伯伯）命令「那個」字不能說，台北市南海路一號彭伯伯（現在是楊伯伯）命令「那個」字不能說。

所以房價上漲，大家開心，這樣經濟有什麼問題？章定煊指出，這2年陸客不來了，而且以後可能也不會來了，炒地的絕望了，更慘的是高鐵南延定案車站不在家鄉，土地價值也只剩1000萬。至於1000萬貸款，則是被銀行風管部門擋掉，不只民宿開不成，其他人也沒得賺，更「周轉」不了。

章定煊解釋，房地產價值決定了信用額度（credit line），一旦房地產下跌，整體信用額度下滑，許多「佛地魔」遊戲都玩不下去，經濟體制不會讓這些泡沫破滅，這場遊戲開始後也不能回頭了。

(中時電子報)