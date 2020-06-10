PS4手把悠遊卡3日開賣造成轟動，一波銷量已破30萬張。其實悠遊卡自2001年成立以後，陸續推出不少夯貨。從2015年的波多野結衣公益悠遊卡，立體乖乖悠遊卡到神奇寶貝卡，來看看那些當年大家瘋搶的悠遊卡，是如何風靡一時，造成熱潮。

●2020年 PS4手把悠遊卡

限量28,000在預購首日全部完售。遊卡公司8日起加開3天的「不限量預購」，累積至今這一波銷量已破30萬張。

｢精靈寶可夢造型悠遊卡」3D寶貝球感應會發出綠光顯示成功。（悠遊卡公司提供）

2019年 超商秒殺神奇寶貝球

寶貝球的威力其實不輸乖乖卡，首波在PChome上架的1000顆開賣後秒殺，卻累積14,000顆的銷售量。小寶貝球方便攜帶，還會亮燈顯示刷卡成功，逼真的模擬抓到寶可夢的情境，讓許多網友直呼超可愛！

國民零食老牌「乖乖」跟悠遊卡公司合作，首度推出立體版的「好運乖乖來造型悠遊卡」。(圖擷自悠遊卡官網)

●2019年 立體乖乖悠遊卡

國民零食老牌「乖乖」跟悠遊卡公司合作，首度推出立體版的「好運乖乖來造型悠遊卡」，全台限量1萬個，2019年8月在全台7-ELEVEN獨家開賣後造成瘋搶，每個定價190元，卻在網路被喊價到8萬、10萬，火熱程度可見一斑！乖乖悠遊卡曾列Yahoo奇摩拍賣「2019年度十大話題榜」。

全球第一款以食品包裝造型的悠遊卡！該款悠遊卡尺寸約7公分乘上5公分，外觀就像縮小迷你版的乖乖，並採用特殊氣壓設計，還搭配鑰匙圈，方便隨身攜帶。

圖為2015年造成搶購熱潮的波多野結衣卡。(資料照片 張立勳攝)

●2015年 波多野結衣悠遊卡

悠遊卡公司2015年年8月31日於網站公告，販售1.5萬套共3萬張日本AV女優波多野結衣悠遊卡，此販售僅限電話預購，但9月1日凌晨0點起開賣，在凌晨4小時18分鐘之內售罄。

事後悠遊卡公司坦承，電話預購數量僅1.2萬套，活動最終售出11980套，其餘以「公司員購」或「公關目的之預購」銷售外，尚有以公關名義對外發送。因悠遊卡廣告不實，違反公平交易法，遭處50萬元罰鍰。該公司董事長戴季全、發言人林筱淇皆因此事件去職。

(中時電子報)