航警局保安大隊一線四星小隊長吳候泉、林建清及一線三星隊員廖志強涉嫌任職期間，護航親友購買超量免稅菸品入境。檢方清查，3人購買超過2000條香菸、近70瓶酒，依照貪汙治罪條例起訴。桃園地院審理，廖判決2年有期徒刑、褫奪公權1年6月，犯罪所得沒收，其他2人無罪。

檢方調查，航警查獲違章或者走私逃漏稅行為，應立即通知海關派員處理。因此航警與海關同屬機場執法人員，有法規上協助執法義務，因此存有彼此信賴尊重關係。若是航警陪同入境旅客通關，海關會基於上述關係，不予檢查行李。

檢方清查刷卡紀錄，發現吳在2000年至2013年間，購買免稅香菸1207條、免稅酒32瓶。另外廖2000年至2012年則是783條免稅菸、32瓶免稅酒。至於林則是2014年、2015年陪同親友購買18條免稅菸。

檢方也查出，吳後泉曾向朋友稱，如果有認識的海關人員打招呼通關會比較方便。2011年廖志強陪同某友人入關時，曾遇到海關示意攔查，不過廖向海關示意，海關因此未予查驗。

法官認為，3人並非攜帶超額免稅菸酒的主管機關，雖然3人對於超額免稅菸酒不主動查緝、通報。但最高法院見解，需要有具體言行影響海關，讓海關受到心理拘束。3人僅廖在陪同過關時，表示「一起的」，海關也不抽查，才會有錯誤的放行行為。其中廖共超帶101條香菸、2瓶酒。

因此法官認為，廖每次圖利金額在台幣5萬以下，又繳回犯罪所得，也宣告沒收犯罪所得，依法減刑2次。判決廖2年有期徒刑、褫奪公權1年6月，並扣回犯罪所得7萬2千100元沒收，其他2人無罪。

另外檢方也追加起訴對主管事物圖利罪、逃漏稅捐罪、幫助逃漏稅捐罪。法官認為，檢察官所提到此件超額免稅菸酒涉及的關稅、菸酒稅、健康福利捐、營業稅，分別因為法律除外的關係，僅屬於行政罰，非屬稅捐。被告3人也非屬營業人，而非營業稅納稅義務人，不能成立逃漏稅捐罪或幫助逃漏稅捐罪。

不過法官也指出，3人並無入境旅客的身分，依法不能在機場免稅商店購物，3人卻利用航警身分，為自己或他人多次買菸，這樣有無達到應受懲戒且情節重大的程度，請相關機關注意。

(中時 )