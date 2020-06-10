雲品國際酒店股份有限公司〈雲品，2748〉受惠於台灣疫情趨緩，帶動國人旅遊、餐飲消費力道緩步回升，5月營收達0.79億元、月增46％、非減56.1%，累計年1至5月合併營收為6.32億元、年減少37％。

國內疫情趨緩，全台出遊人數及外出消費意願明顯增加，帶動雲品住房、餐飲業務營運動能逐步回溫，5月適逢勞動節連續假期以及母親節檔期，加上推出龍蝦鍋、防疫自駕貓蘭山踏青等方案，不僅旗下日月潭雲品溫泉酒店住房率、平均單價隨著國旅需求提升而同步較上月升溫，且君品酒店除了推出含米其林餐廳的國人住房專案外，日月潭雲品溫泉酒店與君品酒店更首次攜手推出頂級住房專案，入住雲品套房贈送米其林三星餐廳頤宮雙人套餐的住房優惠，以及入住雲品溫泉酒店套房贈送君品酒店行政套房的方案，將有機會創造餐飲與住房加乘的營運挹注。

振興三倍券7月上路加上安心國旅補助至39億元等振興政策，將有助於刺激餐飲、住房以及國內旅遊消費快速回溫，除了政府自7月至10月推出「安心旅遊國旅補助方案」，自由行旅客每人每房補助1,000元與團客有多個項目補助外，雲品與母公司雲朗更推出振興券，能將政府七月中將上路的「三倍券」放大為「五倍券」，期望能有效刺激餐飲消費與住房回流，且日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房訂單、以及館外餐飲業務的頤品大飯店、君品Collection宴會平台訂單亦有望隨著接下來端午連續假期、振興政策方案上路，推升目前整體接單、訂單認列需求，目前遞延訂單已陸續於下半年逐步認列。

雲品亦積極拓展君品Collection宴會平台業務，不僅目前國內外合作業者已達46個，觀察消費者對於婚宴、工商宴會型態朝戶外需求，以及君品Collection許多非傳統場地的獨特性與結合在地的特色，亦同步帶動旗下君品Collection宴會平台接單暢旺，以期帶動雲品整體營運動能。

第二季國旅需求逐漸回溫，加上政府陸續推出振興補助方案，風景區飯店住房率回升速度有望較市區明顯，而台北市則因國際旅遊尚未開放，短期內尚未能復甦。目前日月潭雲品溫泉酒店周末假日住房需求明顯增加，且截至目前雲品溫泉酒店六月週末假日住房率平均達80%，而端午連假的住房率平均已逾九成，暑假期間週末假日也陸續回溫達70%。以目前消費者訂房的速度來看，六月與今年暑假將有機會有更好的住房成績，並有機會持續向上提升。

另外，雲品旗下宴會平台「君品Collection」利用各合作業者的區域獨特性進行宴會主題布置，且結合當地特色食材，跳脫出過往傳統宴會模式，提供新一代新人耳目一新的宴會策畫，在疫情影響下，整體訂單能見度更長達至2021年，公司將持續與特色場地業者接洽合作，提供新人多樣化選擇，年底將進入君品Collection 2.0的階段，可望挹注雲品未來營運更上層樓。

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