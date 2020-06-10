萬芳將於12日推出新歌〈阿峰今天沒有來〉，由黃韻玲譜曲、黃婷作詞，萬芳在錄音時，數度感動淚崩，在拍攝MV現場，她一早的精神狀態都還未完全甦醒狀態下，才第一次對嘴又立刻掉進歌裡情緒滿溢的落淚。不過導演陳霈芙則表示，MV卻走一個完全不煽情路線，也由於MV最終定調不煽情風格，萬芳哭了一整個早上的對嘴全被剪掉。

該曲講述著離別，眾人都得經歷生離死別，像是每年都會例行舉辦的同學會，看似老友歡聚的日常，卻有人缺席再也無法到場，萬芳詮釋上用著如同說話一般自然的語氣，將每個人必經的人生關卡，唱得直接卻不尖銳。MV中萬芳恣意地擺動身體舞動，她笑稱，「這並不是秀舞技，而是隨著音樂讓自己身心去感受、釋放情緒」。

MV導演陳霈芙和萬芳第一次開會就表示，收到這首歌自己在半夜聽，整個人潰湜，因為當年學生時代的她，早已經歷過這首歌的故事Ｍ萬芳身邊許多工作人員聽完該曲後，直呼「這首歌真的不能一個人認真聽，會受不了。」

此外，萬芳將在9月1日發行全新專輯《給你們Dear All》，從12日在各大音樂通路展開預購，除了平裝版專輯外，更精心設計「永生壓花」限量特別版，萬芳透露將抽空前往參與部分張數的製作，有些幸運歌迷能拿到萬芳親手壓花版的專輯。萬芳也驚喜預告13日在「今天 誰都可以來」談唱會上，也現場首唱〈阿峰今天沒有來〉，請歌密切鎖定LINE MUSIC、萬芳官方YouTube頻道。

萬芳（右起）與好友黃韻玲、黃婷合作。（何樂音樂提供）

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