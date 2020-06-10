龜山島適逢開島觀光20週年，東北角風管處推出一系列優惠活動，只要姓名內有「龜」字的民眾，於2020年8月1日當天可以免費登島，掀起一陣熱議。多年致力於推廣島上觀光的林光賢，在2018年被票選為龜山島的島主，不過其實島上還有另一名「隱藏版島主」，且兩人還是好友關係。

根據《三立新聞網》報導，林光賢為龜山島船家，經常擔任導遊帶領遊客們登島，去年被票選為龜山島最佳代言人，順利當選該屆島主。另一名隱藏版島主則是駐警隊長許源豊，龜山島開放觀光20年來，都是由他負責人員調度，並維護遊客安全，不過許源豊笑著澄清：「島主是我們處長給我的稱呼啦。」

東北角風管處駐衛警隊長許源豊，在當地服務長達36年，見證了龜山島自撤島到開放觀光的歷程，島上在1977年以前有人居住，原有120多戶，約700多位居民，後來龜山島被列為軍事管制區，島民搬遷至台灣本島，並落腳在頭城大溪里仁澤新村，直到2000年龜山島開放觀光，每天最多容許1,800人登島。

許源豊也分享這幾年印象深刻的經驗，民國106年苗栗縣長赴龜山島觀光，當時他登上401高地時突然身體不適，多名警力火速爬了100階救援，所幸事後並無大礙。此外，許源豊透露，龜山島上還有一名長駐的海軍陸戰隊退役救生員，他每天都會穿著一條短褲在島上閒晃，隨時把關遊客的安全。

(中時電子報)