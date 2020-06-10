今年5月6日行政院宣布因應疫情擴大急難紓困適用範圍後，台南市各區公所即湧入許多民眾申請案件，為解決民眾燃眉之急，各區公所都秉持「從簡、從寬、從速」的原則，只要民眾提出的申請案，一律先收件後審查。市府社會局表示，直到6月8日止，各區公所受理案件數累計達4萬2630件，其中已核定通過案件數為2萬7111件，核定不通過案件數為1萬4495件，累計核發金額3億917萬5000元整，審核完成率達97.6％。

社會局指出，台南市擴大疫情紓困核定比率較低的原因，係因各區公所受理申請期間，為避免民怨，均簡化民眾申請流程與應備文件，即使臨櫃民眾有可能資格不符，但只要到案都一律先收件後審查，雖保障民眾的權益，但在統計上則易產生台南市擴大紓困核定比率較其他5都低的問題。

此外，台南市人口及產業狀況差異極大，相較其他5都，台南市從事農、漁業的市民紓困人數高達12萬9326人，部分市民係因已領取其他政府單位的紓困金，導致無法符合擴大急難紓困的申請資格。經查，全市各區公所審核案件不通過的原因中，不符案件數為1萬4495件，其中具有軍、公、教、勞、農保等社會保險的申請者即有2200餘件，收入超過最低生活費（2萬4776元／人）上限有4879件、動產超過上限為4742件，以及其他領有紓困補助重複申請2674件；綜合來看，係因個人可請領條件影響整體的審核通過率。

社會局強調，台南市先收件後審查的做法，讓多數市民都可獲得直接的服務。如果申請民眾不服區公所的審核結果，可自收到核定通知書的翌日起30日內，檢具新事證向核定的區公所提出復審；另外，如果不符此次擴大急難紓困資格的民眾，但確有生活陷困的事實，也可檢附相關證明文件，向戶籍所在地的區公所，申請急難救助或社褔資源協助。

(中時 )