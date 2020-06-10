俄羅斯Vakil設計局(Vympel Design Bureau)發明一種飛機使用的垂直飛彈發射器(Vertical Launching System,VLS)，有別於傳統的水平飛彈發射器只能朝前方射擊，它可以向上射擊後，再轉向其他方位。

防衛世界(Defense World)報導，垂直飛彈發射器VLS多半應用在軍艦以及陸地防空陣地，由於它的反應速度比傳統的指向式飛彈發射器來的快，因此現在評估一艘軍艦的武裝能力，多半會看它有沒有VLS，又有多少具。

不過把VLS安裝在飛機實在是奇聞，因為這似乎意味著VLS安裝在飛機的機身，然後從飛機頂部發射。Vakil設計局表示，他們已取飛機垂直發射器的專利。並表示它類似「迫擊砲技術」，先以高壓氣體將飛彈從飛機上方推出，然後飛彈發動機才會啟動，衝向目標區域。

這個研究項目是20年前的「空中發射平台」的，當時的想法是，把安東諾夫(Antonov)AN-124巨型運輸機改裝成衛星與飛彈發射平台，飛機在高空發射衛星，可以節省一些燃料。

具體的報導內容很少，詳細情況仍不清楚，只能等到實際裝備展示後，才能知道飛機垂直發射器是什麼樣的裝備。

(中時電子報)