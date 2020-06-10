通霄神社休憩所年久失修殘破不堪，苗栗縣府獲文化部補助修復計畫，現已正式開工，呼籲遊客經過工區注意安全。（巫靜婷攝）

苗栗縣歷史建築通霄神社休憩所修復工程正式開工，縣府文化觀光局文化資產科指出，休憩所目前約有40％的屋頂與牆體崩毀、80％門窗佚失、部份地盤駁崁滑動崩裂，地盤表面犬走等也有龜裂變形狀況，為了避免歷史建築的損壞擴大，向文化部爭取經費辦理修復工程，預計2021年底完工。

文觀局指出，通霄神社為日治時期的特有建築，休憩所為當時通霄神社神官休憩場所，至今已有80年歷史，神社選擇風景優美市郊興建，戰後因抗日、反日的官方意識型態，陸續將其改建為忠烈祠，基地完整呈現歷史意義，具豐富的教育及紀念題材與內涵。

通霄神社休憩所因年久失修，外觀殘破不堪，文觀局先搭鋼棚架保護休憩所，避免風吹雨淋損毀，並向文化部提案修復計畫，總經費約1100萬元，但礙於法規，對古蹟等進行監造、修復廠商，必須擁有相關經驗，工程標案多次流標，經縣府努力邀標終於在今年初發包，5月29日開工。

文化資產科表示，通霄神社位於虎頭山公園內，是通霄鎮民重要且無價的歷史文化資產，深具文化觀光發展潛力，神社周邊區域遊客眾多，為使修復工程順利進行，保障行人及遊客安全，呼籲前往通霄神社參觀的民眾及遊客，注意施工範圍與動線，並於施工期間保持適當距離，維護自身安全。

(中時 )