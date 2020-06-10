杏仁哥（左起）與「村長」詹江村前往民進黨中央黨部樓下靜坐直播，並表明是來聲援蔡英文總統。（范揚光攝）

杏仁哥和被稱為「村長」的詹江村，今到民進黨中央一樓開直播，表示他是來捍衛主權，聲援民進黨「釣魚台是我們的」，還說「去把館長叫起來」；希望蔡總統聽到他們的訴求，也提墜樓身亡的高雄市議長許崑源；民進黨發言人顏若芳表示，遺憾看到這些所謂韓粉直播主不斷利用消費逝者的不幸開直播，民進黨不予回應。

挺韓大將杏仁哥昨天在臉書號召韓粉「勇敢站出來」13日到總統府前的抗議，沒想到貼文曝光後沒多久卻被刪掉，杏仁哥緊接著澄清「關於613凱道集會，本人無法前去」，深夜更發聲力挺蔡英文總統。他今詹江村一同前往民進黨中央，並拿著寫有「釣魚台是我們的」手板到民進黨中央一樓靜坐。

兩人直播中，大多在談捍衛釣魚台主權；詹還說，「你們平常在捍衛香港主權，現在換成台灣需要捍衛主權時，反而站在我們對立面嘲笑我們」；腦袋是簡配」？「「杏仁哥也在一旁附和，「真的很奇怪ㄟ。」「滿滿台灣價值的人怎麼都不站出來」、「不要只記得捍衛香港主權」、「去把館長叫起來」....。

對於有女記者詢問兩人，但兩人回應引起在場媒體不悅；「今天會想要在這過夜嗎？」詹說，「你要在這邊陪我們嗎？」杏仁哥附和，「那很好ㄟ，很漂亮ㄟ！」詹則說，「不要討論女生票不漂亮，這樣物化女性沒禮貌」。

被問到是韓粉的問題，快撇清說他們是代表中華民國的老百姓，「怎麼會去講到韓粉？」，來這裡是要跟蔡總統說釣魚台是我們的，還要詢問的媒體「不要亂帶風向」。

(中時 )