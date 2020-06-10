「清賞杙夏～2020台中市華藝女子畫會會員聯展」10日起在大里杙文化館展出，台中市華藝女子畫會理事長吳春惠指出，作品內容多元豐富，包含山水、書法、花鳥、人物等。（黃國峰攝）

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台灣防疫6月7日起防疫解禁，大里杙文化館解禁後舉行第一場文化活動「清賞杙夏～2020台中市華藝女子畫會會員聯展」10日開幕，募集35位以東方媒材創作的女性畫家，在盛夏中，來場畫風清涼、輕鬆的畫展。

台灣防疫6月7日起防疫解禁，藝文類活動場所，不再限制人數，但入場仍須實名制，並保持社交距離，室內1.5公尺、室外1公尺，若無法保持距離就要戴口罩，大里杙文化館迫不及待立即要將文藝氣息帶回大里區，展出風格選擇也以在炎熱的天氣中，民眾入館欣賞，能屏除炎熱天氣帶來的心浮氣躁，看後心平氣和。

台中市華藝女子畫會理事長吳春惠指出，本次展覽為畫會會員的作品聯展，場地限制僅收羅35件作品，以「清賞杙夏」為主題，使用媒材限制以東方媒材為主，作品內容多元豐富，包含山水、書法、花鳥、人物等，透過不同的技法呈現出各具姿態的風格。

大里區長鄭正忠表示，這次是大里杙文化會館，解封後的第一次活動，主題「清賞杙夏」是取大里「杙」地方特色地名，清賞「一」夏，很高興邀請到台中市華藝女子畫會來此辦展，希望欣賞精美畫作後，心情變得清爽，展期為6月10日起至8月16日止，歡迎大里區有興趣的朋友，在疫情解封後，出門看看，抒發禁錮的心情。

(中時 )