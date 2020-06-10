蔡幸佳為父親陪讀，蔡國郎一圓大學夢。（吳敏菁攝）

４年下來蔡幸佳比父親多考了一張品管師證照。（吳敏菁攝）

05.工管系導師魏美娟說，剛開始開班會時發現班上多了一位學生，覺得很 奇怪，後來才知道是女兒陪父親上課，她也被蔡幸佳的孝行所感動。（吳敏菁攝）

大學畢業蔡幸佳媽媽離開人世後，為了讓爸爸找回生命的重心，放棄台北高薪工作，回鄉替父親蔡國郎報名入學建國科大工業管理系，不只是繳繳學費，更4年風雨無阻陪著老爸上學，讓父親大人圓了大學夢。

家住彰化縣員林市的蔡國郎和太太二林鎮開辦一家針織機器製造工廠，四年前太太不幸因病去逝，由於夫妻一起創業，感情深厚，蔡先生失去另一半以後，鬱鬱寡歡，生活頓失重心。

東吳大學畢業女兒蔡幸佳目睹父親狀況十分擔心，決定放棄在臺北的高薪工作，回鄉陪父親，幫忙經營事業，還鼓勵父親到建國科大工業管理系進修部就讀，不但幫父親繳學費，還陪著父親到校上課，當起父親的小老師。四年下來，雖事業功課兩頭忙，蔡國郎終於修完大學課程，每學期還是全班前三名，考了電子商務、企業資源整合兩張證照，陪讀的蔡幸佳則還多了一張品管師證照。

蔡國郎眼光泛淚的說，有3個女兒，幸佳是老大，從小善解人意，也很孝順，東吳大學財務工程與精算系畢業後進入股王大立光，還結交論及婚嫁的男朋友，卻為了陪他渡過傷痛，誤了工作與婚姻，讓他很不捨。

班上導師魏美娟也說，大一班上同學看蔡幸佳陪著父親來上課，以為一、兩次就不會來了，沒想到一陪就是四年，還與班上同學打成一片，很多老師都不知道她是沒有學籍的陪讀生。

蔡幸佳則表示，高中畢業到臺北念書、工作，每年都會回家幾趟，直到母親去世那刻，才發現親情無價，再多的金錢也買不回來，看著父親呆若木雞地坐在電視機前，決定挽回這一切，辭去工作，為了讓父親重新找回生命的重心。

父親念的是進修部，蔡幸佳下班時立刻陪父親開車子到學校上課，父親離書本太久，開始連數學符號都看不懂，課後幫父親複習，不過父親很上進，上課勤做筆記，早上5點多就起床讀英文，每學期都是班上前3名，讀出興趣，未來還要讀研究所，她認為為人子女要把握與父母相處，等父母年紀大了或離開了才來懷念都已來不及。

(中時 )