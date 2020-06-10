奇偶(3356)因彌補虧損，今年不配發股利，不過奇偶科技董事長戴光正表示，108年營業利益轉正，終結連續二年本業虧損狀態，稅後盈餘更是連續兩年有盈餘，順利達成轉虧為盈，公司今年將虧損一次彌補，明年董事會便可視盈餘狀況適度調整股利政策。

奇偶科技今天舉行股東會，承認108年財報，奇偶科技108年合併營業收入13.81億元，營業利益為4670萬元，稅後盈餘歸屬於母公司業主為1996萬元，每股盈餘0.22元；股東會中承認108年度虧損撥補案，108年期末待彌補虧損1.05億元，通過決議以法定盈餘公積全額彌補。

戴光正表示，108年營業利益轉正，終結連續兩年本業虧損狀態，稅後盈餘更是連續兩年有盈餘，順利達成轉虧為盈的承諾，今年將虧損一次彌補，明年董事會便可視盈餘狀況適度調整股利政策。

戴光正在會中提到，108年營業毛利率40%，今年第1季毛利率提升達47%，將近恢復104年的毛利率水準，第1季營業利益比去年同期大幅提升將近2倍，稅後盈餘將近4800萬元，每股盈餘達0.54元；原先預期今年第2季能延續第1季好表現，但遇到新冠肺炎疫情影響，歐美市場業績下滑，打亂了原本成長的節奏，目前雖然歐美市場逐漸解封，但業績完全恢復還需要一些時間，雖然外部關注中美貿易戰的議題，但公司希望在這段時間內全力加速產品升級，在下半年急起直追先前停滯的業績。

奇偶科技今天股東常會也進行第10任董事改選，選出董事7席，其中一般董事4席，分別為戴光正、王有傳、李建邦、陳學琳，獨立董事3席分別為溫家俊、劉亮君、陳尤彬，股東會後隨即召開董事會，推選戴光正擔任董事長。

戴光正表示，奇偶科技這幾年經過體質調整，重新塑造以軟體為核心價值，未來5年至10年奇偶會持續在AI人工智慧領域佈局；在深度學習加持下，奇偶在人臉辨識與車牌辨識不斷突破先前的辨識技術門檻，公司也持續地累積智慧樓宇門禁、智慧城市等案場經驗與成功案例，有助於奇偶在產品上的轉型，更有助於公司維持應有的毛利表現。

(時報資訊)