智冠(5478)5月營收6.06億元，年增38％，累計前5月營收32.29億元，年增35％。智冠表示，今年受惠集團經銷合作的遊戲廠商知名端遊新版本上市熱銷，挹注3、4月營收突破7億元，5月份通路經銷雖回歸基本面，但在子公司遊戲新幹線2月推出的《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》兩款遊戲持續穩健貢獻下，營收維持高檔表現。

網龍(3083)自製研發的3D MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，陸續在高雄、台北接連舉辦玩家見面會，緊接而來遊戲封測及事前登錄等活動陸續開跑後，遊戲即將上市。

遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》上周更新版本後，為國戰玩法增添更多變化，遊戲目前也正舉辦《三國群英傳M》最神坐騎大規模行銷活動，有機會獲得Gogoro電動機車，引發玩家熱烈參與；遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》本月還將陸續開放與《古劍奇譚三》聯動副本，而為迎接端午假期，《完美世界2 Online》、《三國群英傳Online》、《信長之野望Online》、《流火之詩》等多款遊戲也會推出節慶活動。

智冠旗下知名單機遊戲《天地劫》IP授權、紫龍遊戲開發的RPG戰棋手遊《天地劫》公開以來人氣持續攀升，該作不僅高度融合原著特色，製作團隊Black Jack Studio更傾力打造遊戲美術及配樂音效，5月底已在大陸開啟首次刪檔測試，吸引超過30萬玩家報名體驗，獲得廣大玩家好評迴響。

金融科技子公司藍新集團旗下簡單行動支付《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，持續拓展智冠e-PLAY門市店家以及文具零售、生活保養等品牌通路合作，為實體商店與消費者提供更多樣化的支付選擇。《ezPay簡單付》電子錢包日前響應台北市政府「台北美食月」活動，與北市內超過400家美食小吃聯手祭優惠，享有現金回饋及抽購物金活動。

(時報資訊)