包括日股和韓股等亞洲股市，今日皆出現小幅波動，周三香港恆生指數午後幾乎徘徊在25000點上下，收盤小跌7.5點或-0.03%，為25049.7點。國企股(H股)漲22.35點或+0.22%，為10143.5點。

分析師認為，港股升至25000點已是意外高點，今日一度跌落，而階段性高點隨時可能因不利消息而獲利回吐，預期短線在24500點有支撐。

國泰航空在復牌首日盤中一度暴漲18%，收盤跌1%，報8.7港元，顯示市場仍有疑慮。主要控股股東太古集團漲0.3%，收報47港元。國泰第二大股東中國國航跌1.85%，報5.3港元。

港股今日成交金額為1272.55億港元。騰訊上漲2.85%，收報446.2港元，為支撐大盤主力，亦為表現最好的藍籌股，成交金額達150.3億港元。美團成交金額為43.47億港元，為第二大成交金額，收漲5.3%，報159.6港元。

(時報資訊)