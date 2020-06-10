敏成（4431）受惠新冠疫情持續蔓延，帶動熔噴不織布出貨成長，5月營收0.93億元，交出年增137%佳績。公司表示，斥資4,500萬擴建熔噴產線 ，預計第三季啟用投產，為營運添加動能。

新冠疫情爆發以來，敏成持續配合政府徵用口罩用熔噴不織布供國內使用，5月份月產能為210噸，帶動營收較去年同期大幅成長達137%；累計今年1-5月營收2.95億元，年增55%

敏成進一步表示，鑑於新冠肺炎全球肆虐造成嚴重疫情，大幅帶動醫療級口罩需求成長，同時專家預測秋冬季疫情有反撲流行的可能，該公司已投入4500萬元擴建熔噴設備產線，並於日前獲得經濟部「產業升級創新平台輔導計畫」專案之最高補助2,000萬元。新機台預計可在6月底建置完成，並計劃於7月份正式投產，第三季起將可有效提升熔噴不織布的總產能。

鑑於國內已近兩月無本土案例，疫情受控，上月底政府已決議口罩政策解禁，口罩及上游濾材除部分產能仍供徵用防疫外，6／1起即開放廠商自由內外銷。展望下半年，相關濾材料價格有機會維持高檔，公司營運可望持續攀高。

此外，世界衛生組織（WHO）在6月5日記者會中呼籲民眾在公開場合都應戴口罩，因為根據最新的研究顯示，無法保持社交距離，或是處在封閉、擁擠公共空間，佩戴口罩可以有效阻隔潛在的傳染性飛沫傳染，成為防疫的屏障。因此，口罩已成為全球長期抗疫／防疫的必備物資，市場的供應成為長期的重要課題。

(工商 )