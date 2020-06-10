沈玉琳10日主持民視外景新節目《玩命街頭》，邀王彩樺當來賓，一起在腳底按摩店錄影。他前陣子因右視網破洞做手術，雖然恢復良好但自帶柔焦效果，「連看到王彩樺也覺得她特別美啦！」他笑稱手術恢復期醫生特別叮嚀禁止劇烈運動，只能停機，現在與老婆芽芽又恢復4周5次的頻率。
沈玉琳表示，術後休養至4月底才解禁開機，「就像醫生說的，50歲就是五乘九45，4周5次，這有理論基礎的，我現在與老婆按表操課，有時還會加碼。」他呼籲老公，「男人真的不能找藉口，硬著頭皮提槍都要上陣，並不是把錢拿回家就好，夫妻更希望靈肉合一，不只物質方面，精神也要顧及。」他笑稱芽芽開心到會吹口哨。
新節目《玩命街頭》中，沈玉琳每集找一位藝人與他銬在一起，這次找來王彩樺銬一起，沈玉琳按摩時痛到不停大叫，不忘介紹新節目，「我們節目接在瓜哥（胡瓜）之前，努力抓住觀眾」。
(中時 )
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