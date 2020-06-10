氣象局大雨特報！對流雲系旺盛 3縣市注意強降雨 16:512020/06/10 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對流旺盛，日屏東、臺東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率。（氣象局） 對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(10)日屏東、臺東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局指出，今日天氣晴朗炎熱，今(10)日中午前後花蓮縣縱谷，臺南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。 由於下午對流雲系旺盛，氣象局 16時25分對高雄市、屏東縣、臺東縣3縣市發布大雨特報，當地民眾下班注意。 (中時電子報) #對流雲系 #旺盛 #氣象局 #大雨特報 #3縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄、屏東嚴防大雷雨 15縣市大雨特報 13:142020/06/06 生活 全台15縣市大雨特報 午後嚴防強降雨 13:452020/06/06 生活 今明鋒面近 2地區有雨 吳德榮：劇烈天氣恐襲台 07:532020/06/07 生活 不斷更新》3縣市雨彈升級豪雨特報 北北基等13縣市防大雨 12:522020/06/07 生活 雨彈繼續炸！明全台有雨 鋒面這天才遠離 22:202020/06/07 生活 對流雲系發展 吳德榮：今天再防劇烈天氣 10:232020/06/08 生活 對流雲系發展 專家：今防劇烈天氣 11:532020/06/08 生活 明日高溫達34度 彭啟明：這天起將正式「出梅」 22:062020/06/08 生活 第2號颱風「鸚鵡」吳德榮：有機會在周六生成 08:042020/06/09 生活 內蒙古熱爆！居民在馬路煎蛋 實驗結果被嗆翻 21:482020/06/09 社會 生活熱門新聞 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 好市多7／15起停止這項服務！網友一片哀號 - 生活 壞壞吃生蠔沒用！營養師唯一推薦它 - 生活 國師被徵召不分區立委？唐綺陽鬆口認了 - 生活 釣蝦場的蝦子真的能吃？業者揭驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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