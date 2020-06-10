對流旺盛，日屏東、臺東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率。（氣象局）

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(10)日屏東、臺東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，今日天氣晴朗炎熱，今(10)日中午前後花蓮縣縱谷，臺南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

由於下午對流雲系旺盛，氣象局 16時25分對高雄市、屏東縣、臺東縣3縣市發布大雨特報，當地民眾下班注意。

(中時電子報)